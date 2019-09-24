帶韓粉爸看《返校》後「想起來了」 網友：國家會感謝你的

2019-09-24 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕改編自同名遊戲的國片《返校》以白色恐怖為背景，上映前引起不少韓粉聲稱「政治操作」揚言抵制。日前有網友便在週末時騙爸媽觀影，沒想到事後卻讓韓粉爸爸想起以前年輕時戒嚴時代的社會，讓他直呼「於是他們想起來了」，其他網友看到這則故事後，便引述電影台詞稱讚該名網友「國家會感謝你的」。

有網友在臉書上表示「誠摯建議帶長輩去看《返校》」，並說起上週末家庭日，拐騙爸媽去看《返校》的故事。該名網友說，父母原先都不知道要看什麼電影，直到抵達電影院時才知道要看《返校》，網友還裝傻向爸媽說是「青春校園片」。

直到電影播畢、出影廳後，父母難得沉默，沒有討論電影劇情，該名網友則和弟弟討論劇情時，弟弟說出「電影怎麼演都是假的！」激怒兩老，他們才願意加入討論。

該名網友還說，也許是因為時代的不同，所以父母對電影劇情有不同的感受，雖然他們沒有哭，但是看見他們閃爍的眼神，「於是他們想起來了」。網友還說，身為韓粉的父親竟沒有任何批評，甚至在隔天，媽媽還瘋狂查詢白色恐怖相關資料，讓他表示「真的很感動」。

此文一出，也引起網友熱烈討論，有網友留言說「太可怕了，爸爸是韓粉」、「慶幸我家長輩沒有韓粉」，也有網友留言說這是「今日最溫馨」；還有網友表示，也要帶自己的韓粉爸媽去看《返校》，更有網友引述電影對白，大讚該名網友「國家會感謝你的」。

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