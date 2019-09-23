不缺席國際！ICAO行動團赴加國 廣告現身街頭

2019-09-23 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕為了推動台灣加入國際民航組織（ICAO）的進程，民航局ICAO行動團昨（22）日啟程前往本屆大會地點加拿大蒙特婁，並將於明（24）日舉行國際記者會。此外，推廣「ICAO無縫天空，台灣能協助」理念的廣告，也在位於蒙特婁的ICAO總部附近現身。

綜合媒體報導，在中國打壓下，台灣已經連續2屆沒有收到ICAO大會的邀請函。為了持續在國際上發聲，由民航局副局長何淑萍帶領的ICAO行動團昨晚啟程前往加拿大，預計今晚（23日）將抵達蒙特婁，並規劃於明日上午舉行國際記者會。

何淑萍表示，此次前往蒙特婁是希望推廣「ICAO無縫天空，台灣能協助」（ICAO Seamless Sky Taiwan Can Help）的理念，未來1週內會和各友邦、友好國家及非政府組織等進行民航相關專業交流。

此外，台灣也在ICAO總部附近10個燈箱及4個地鐵站大型看板上刊登廣告，駐加拿大代表處亦透過報紙廣告、巴士廣告、LED宣傳車等，表達台灣參與國際社會的決心。

據了解，目前已有10多個國家及國際組織代表團將和台灣代表團在場外進行交流。不過，由於目前ICAO秘書長和國際合作局長都是由中國人擔任，我方評估整體情勢並不樂觀。

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