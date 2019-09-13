籲各國支持台灣參加ICAO 林佳龍密集投書外媒

2019-09-13 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕交通部長林佳龍投書印尼媒體，呼籲世界各國支持台灣參與國際民航組織（ICAO）於本月24日到10月4日在加拿大蒙特婁舉辦的會議，台灣去年因中國打壓而未受邀請，今年林佳龍同時在墨西哥、印度與馬來西亞等國投書，希望ICAO正視台灣參與ICAO大會的必要性。

林佳龍日前投書印尼媒體TEMPO.CO，呼籲世界各國支持台灣參與ICAO，至今（13）日有21家印尼網路及平面媒體跟進報導，林佳龍在文中指出，ICAO的宗旨在於使國際民航在發展過程中，創造與維持世界各個國家和人民的友誼及理解，基於這個原則，為確保全球民航組織的安全與秩序，不應該有人被排除在外。

投書說明，台灣17個機場與航空站每年服務超過6890萬人次的旅客，全球有92間航空公司的313條定期客運及貨運航線在此運營，連接起世界共149座城市，台北飛航情報區（Taipei FIR）在2018年提供超過175萬航管架次服務，較2017年成長的5.7%，形成負責管理東亞龐大空中運輸不可或缺的一部分。

林佳龍表示，台灣民航局因無法參加ICAO，必須在安全、運作與經費上付出比其他國家更多的時間及成本，才能維持飛安，希望ICAO能正視台灣參與ICAO的必要性，而台灣也樂意分享在航空工業上的發展經驗與科技知識，以達到我們共同在國際民航上追求的安全、秩序及穩定發展。

林佳龍也在本月6日投書墨西哥「卓越日報」（Excelsior），11日投書印度「亞洲時代報」（The Asian Age），爭取各國政府支持台灣加入ICAO，而馬來西亞「馬來郵報」（Malay Mail）也在11日報導了林佳龍為尋求其他國家支持而做出努力，加拿大政府更在9日表明支持邀請台灣參加ICAO大會。

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