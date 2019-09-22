前丹麥總理投書加國大報 籲邀台灣參與ICAO大會

2019-09-22 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕台灣在國際舞台上屢受中國打壓，前丹麥總理、前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）表示，民主世界應起身反抗自私的世界強權，首先就從邀請台灣參與國際民航組織（ICAO）大會開始。

加拿大大報《環球郵報》（The Globe and Mail）20日刊出拉斯穆森投書，他指出，中國長期以來堅持「一個中國」原則，並以高壓策略威脅其他承認台灣的國家，導致自2016年民進黨執政以來，已有6個國家與台灣斷交。

拉斯穆森認為，台灣在衛生領域擁有專業知識及資源，卻被排除在世界衛生大會（WHA）之外；台灣積極地支持「聯合國氣候變化綱要公約」，但在締約國大會上卻只能以非政府組織身分出席，這些都很讓人遺憾。

拉斯穆森表示，24日起ICAO大會將在加拿大蒙特婁召開，台灣是ICAO創始成員，且台灣的領空每年服務了170萬個航班，但中國還是再度拒絕讓台灣參與會議。

拉斯穆森指出，這些並不是具有重大地緣政治意義的聯合國組織，而是關注實際議題的組織。台灣並未要求聯合國在中國的領土主張上選邊站，台灣只想為解決全球議題作出貢獻。

拉斯穆森強調，如果各國不能挺身捍衛國際合作及規範，那麼自私的世界強權將在本世紀居主導地位，屆時將重創國際秩序。現在，民主世界應該起身反抗，而邀請台灣參與ICAO大會就是小而重要的一步。

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