地主國加拿大正面表態 支持台灣有意義參與ICAO

加拿大《環郵》（The Globe and Mail）9日報導，加拿大政府正面表態，「支持台灣有意義參與有實際需要的國際組織，台灣缺席有損全球利益」。（取自ICAO官網）

2019-09-10 17:43

〔記者呂伊萱／綜合報導〕3年一次的國際民航組織（ICAO）第40屆大會9月24日將於加拿大召開會議，台灣上屆會議被拒於門外，加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）9日報導，加拿大外交部應詢表示，「支持台灣有意義參與有實際需要的國際組織，台灣缺席有損全球利益」。

ICAO訂於9月24日至10月4日在加拿大蒙特婁總部召開大會，2013年時台灣以「特邀貴賓」身分獲邀參加，中國籍現任ICAO秘書長柳芳於2015年就任後，台灣不但未獲邀參加2016年會議，台媒採訪遭拒，秘書處更阻止各國在大會中替台灣說話。

今年台灣參與仍不樂觀，不過加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）9日報導一積極訊息指出，加拿大外交部發言人貝布考克謹慎回應媒體詢問說，「加拿大支持台灣有意義參與有實際需要的國際組織，台灣缺席有損全球利益」。

加拿大駐台北貿易辦事處今也做出相同回覆表示，加拿大支持台灣有意義參與有實際需要的國際組織，台灣缺席有損全球利益。相關表述與今年4月G7外長會議公報類似，公報指出ICAO應接納所有國際飛航社群的積極成員實質參與，因政治理由排除一些成員參與將有損飛航安全。

涉外人士日前透露，在中國籍秘書長柳芳主導下的ICAO，限制台灣的情形比世衛（WHO）更惡劣，我國民航局長林國顯已致函ICAO，外交部也正在積極安排我代表團與友邦和G7等國家舉行雙邊會談，盼專業務實向國際表達台灣參與訴求。

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