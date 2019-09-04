台灣獲邀ICAO難度高 外交部爭取與G7國家雙邊會

2019-09-04 13:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕3年一次的國際民航組織（ICAO）第40屆大會9月24日將於加拿大召開會議，台灣參與困難重重。涉外人士今透露，在中國主導下的ICAO限制台灣的情形比世衛（WHO）更惡劣，我國民航局長林國顯已致函ICAO，外交部也正在積極安排我代表團與友邦和G7等國家舉行雙邊會談，盼專業務實向國際表達台灣參與訴求。

ICAO訂於9月24日至10月4日在加拿大蒙特婁總部召開大會，2013年時台灣以「特邀貴賓」身分獲邀參加，中國籍現任ICAO秘書長柳芳於2015年就任後，台灣不但未獲邀參加2016年會議，台媒採訪遭拒，秘書處更阻止各國在大會中替台灣說話。

涉外人士今透露，目前雖沒有獲得今年能否參與的明確訊息，但在中國人士主導下，「坦白說很不理想」。他指出，除柳芳外，ICAO法律和對外關係局局長黃解放也是中國籍，對台灣限制的情形比WHO更惡劣、嚴重，設下許多不合理限制，比方說只要是在總部舉行的活動或會議，我方人士報名或換證程序都會被擋。

涉外人士並說，為了傳達「ICAO無縫天空，台灣可以幫忙」的訴求，民航局長林國顯已於8月中旬致函ICAO理事會主席奧盧穆伊瓦‧貝納德‧阿留（Olumuyiwa Benard Aliu），確定其已收到我方信函，盼對方了解我方訴求，惟截至目前為止未有任何回應；同時也有友邦的外交與交通高層為我致函發聲。

此外，涉外人士也提及，今年4月G7外長會議公報中明文指出，ICAO應接納所有國際飛航社群的積極成員實質參與ICAO各種論壇，因政治理由排除一些成員參與，將有損飛航安全，「支持台灣的訊息十分明確」。

據悉，我方除了透過致函與國際文宣發聲，民航局今年規劃無論是否受邀都將組團前往加拿大，外交部也已正式啟動，正在積極安排我團與友邦和G7等國家，在會期間舉行雙邊會談，也將舉行國際記者會凸顯我國參與的正當性和有效性。

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