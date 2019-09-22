侯友宜參訪東協國家有感 盼台灣好好做事往前走

2019-09-22 19:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜率團考察東協三國，在參訪新加坡、泰國後，今天有感而發表示，東南亞發展快速，許多軟硬體建設具國際頂尖水準，值得學習效法，期許台灣「少點政治對立、多點踏實做事」，全體國人團結努力向前走。

侯友宜今天前往此行最終站越南，回顧近日走訪新加坡、泰國，他表示，過去從事警政工作常到東南亞各國，與當地警察聯手查緝跨國犯罪集團；此次考察市政與官方的科技、經貿及文創組織交流，見識到更寬廣層面。

「他們很認真的用美學、用創意來改變城市風貌！」侯友宜指出，光是一處泰國創意設計中心就展出超過8000種來自世界各地的材料樣本，產品延伸到建築、工藝及時裝等領域，並有專業人士協助設計及3D打樣；泰國政府與民間通力合作，造就曼谷與清邁成為亞洲的文創產業大城。

侯友宜表示，安美德集團在泰國開發的春武里工業園，滿足生產需求，兼顧工作者的生活、教育、休閒，各種設施一應俱全，吸引國際大廠進駐，每年產值超過數百億美元。他希望新北市規劃中的工業園區汲取安美德集團經驗，打造完善且永續經營的產業聚落。

對於新加坡的印象，侯友宜說，星國與台灣往來密切，停留期間與各界人士會晤，交換城市治理經驗，並到雷蛇（Razer）公司總部體驗最新潮的電競娛樂科技，參觀海軍部村落，了解高齡社區的營運模式及建築設計。新加坡有很好的大學，將教育能量投注於新興產業，例如研發自動駕駛車輛已有卓越成果，其創新力與執行力值得台灣學習。

侯友宜認為，這些國家政治穩定、人民團結，發展方向明確，相比之下，台灣的政治紛擾太多。台灣要少一點政治對立衝突，大家好好做事，凝聚力量往前走，國家才會壯盛強大，才能在競爭激烈的國際市場，搶得一席之地。

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