韓粉東港臨停佔道阻路 水泥車駕駛「翹腳」給大家看

2019-09-21 22:30

［記者陳彥廷／屏東報導］高雄市長韓國瑜今天是宣布參選後首度到屏東造勢呼籲藍軍團結，最後一站則到東港鎮，並以巧克力聞名的「福灣莊園」為起點，不過，福灣莊園前方的道路狹小，臨停的韓粉為開進車道，除了佔用車道外，還意外撞上路過的韓粉，而路口1台水泥預拌車也被臨停車阻路，從紅燈到綠燈都「動彈不得」，等到發慌的駕駛竟然疑似翹腳，狀似無奈禮讓不想讓路的韓粉路過。

這起韓粉撞韓粉的事件，發生在下午韓國瑜車隊離去後，由於當時自主前來的韓粉，不少都將車停在該福灣莊園前下廍路的兩側，雖屬白線，但因為道路邊緣線距水溝僅短短數公分，因此車輛全部都已佔用真正的車道。

記者離去時就目擊1輛黑色轎車，為從臨停的位置切入車道從西側台17線的路口離去，卻疑似因為人車潮而不敢放膽催油門，來來去去始終無法離開臨停位置，直到自以為後方已無機車越線通行或是行人過馬路才催油門，但卻沒想到此時正好有1男1女貪圖方便，不在福灣莊園大門口等待警方指揮再過馬路，而是硬要從警員崗哨的空檔中過馬路，正好在其視線死角而發生擦撞，也讓該名遭撞的女子大聲驚呼，也發生這起臨停韓粉撞路過韓粉的混亂，不過事後經詢，警方並未接獲報案，疑似雙方已大事化小。

臨停的韓粉佔用道路的情事不只一樁，就在該起車禍更西側靠近路口處，1輛剛剛右轉進入的水泥預伴車，就因為路邊臨停的車輛佔用車道，加上對向已有紅燈停等的車潮回堵，導致只能無奈停在近路口處等待車流紓解，該名駕駛疑似等到不耐，也發現臨停狀況一時半刻不得解，竟翹起右腳，也讓對向的韓粉看傻了眼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法