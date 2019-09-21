韓國瑜稱高雄沒有街頭槍聲 網友PO影片狠打臉！

2019-09-21 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市近日連3天因直播主間糾紛，引發砸店、聚眾鬥毆、開槍等街頭暴力事件，沒想到高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜今（21日）參加宗教界聯誼活動時卻說，歡迎大家來高雄玩，高雄治安沒那麼差，絕對沒有街頭槍聲這回事。但隨後就有網友PO出新聞影片狠狠打臉韓國瑜。

高雄市近來雖連續發生多起街頭鬥毆、開槍刑事，不僅警政署長陳家欽震怒指派刑事警察局長黃明昭南下高雄召開專案會議，連內政部長徐國勇也南下坐鎮，制止犯罪擴散，此舉還惹得韓國瑜不高興，認為這次治安事件是中央「卡韓」，但徐國勇駁斥，強調維護治安不分中央、地方，更是不分藍綠。

沒想到韓國瑜今天受邀出席台中清水紫雲巖「台灣寺廟金蘭會」會員聯誼會，在致詞時卻說，歡迎大家來高雄玩，高雄治安沒那麼差，絕對沒有街頭槍聲這回事，高雄好吃又好玩。

對此，臉書「打馬悍將粉絲團」就貼出高雄街頭鬥毆、開槍等相關新聞影片來打臉韓國瑜，並批評「高雄前幾天，才連續發生暴力事件，街頭開槍，韓國瑜今天竟然可以直接唬爛，說高雄治安很好，什麼街頭槍聲大作，根本沒這回事」。

網友見狀也狠酸，「自我感覺良好的無懈可擊」、「跟雜誌明明說是今年調查，一樣要說是去年數據一樣」、「都有影像還可以這樣唬爛！真的眼睛掙大一點，別再投韓了！」、「我以為只有腦子壞掉，現在連眼睛也瞎了」。

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