掃平直播主之亂 警政署長南下高雄慰勞破案官警

2019-09-20 17:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市近來雖連續發生多起街頭鬥毆、開槍刑事，但都很快平定主播主互嗆之亂，警政署長陳家欽今午3點半特定到高市警局，感謝並勉勵破案有功官警，他強調警察是一體的，治安滿意度也獲歷史新高，是全體警察努力付出和貢獻，發生任何重大刑案，警政署責無旁貸，絕非僅高市警局的責任。

陳家欽表示此趟是來感謝同仁的努力和辛勞，高雄最近發生幾件個案的重大刑案，大家努力下很快破案「同仁的付出，我都銘感在心」，他話鋒一轉，針對近來的直播主之亂，指黑道幫派公然在街頭鬥毆、開槍，挑釁公權力，民眾和警察都無法容忍，政府必須掃蕩，雖一部分嫌犯到案，躲在幕後的敎唆者會一個一個抓，就就是警察的專業。

他強調，不能因一些重大刑案的個案發生，就抹煞全體警察的努力和貢獻，至於第一時間指示刑事局長帶幹練的刑事人員支援高市，完全基於治安專業上的考量和作法，才能安定民心，此一決定是從警40年來的專業判斷，請大家相信、尊重專業的決定，對各縣市警局都如此，也是一貫的作法。

例如前陣子在嘉義圍捕殺警惡徒，也指派刑事局支援破案，以往都是如此，此外，為感謝警察同仁第一時間就能迅速把相關涉案人逮捕歸案，也會陪內政部長慰問、鼓勵破案有功同仁，畢竟人民安全、安心，身為署長責無旁貸，今年全國治安滿意度也創歷史新高，感謝全體警察同仁的辛勞與付出。

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