改變拜廟策略？屏東補產業學分 韓國瑜：多元參觀了解

2019-09-21 19:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕高雄市長韓國瑜正式成為國民黨總統參選人後，今天首度跨越高屏溪，到屏東進行產業學習之旅，韓家軍旗隊、護衛隊如影隨形，韓粉們也以各式各樣的國旗裝爭奇鬥豔，在各個參訪點迎接韓國瑜，下午到屏東竹田鄉天使花園參訪蘭花產業時，現場粉絲一見到韓國瑜立刻蜂擁而上，手機、相機高舉，還有粉絲當場開直播分享現場情形，護衛隊也立刻以肉身隔出人牆，避免場面失控。

有別於拜廟行程，韓國瑜這次到屏東走產業參訪路線，被問到是否改變策略？韓國瑜說，希望到各地多元參觀了解，除了拜廟，也看弱勢團體、產業與高科技廠商、年輕人、勞工等座談，了解在地產業，未來在訂定產業政策時，才能更清晰、更接地氣，了解經營者的困難，政策定出來才有精準度與可行度。

韓國瑜挾帶大批韓粉直搗總統蔡英文故鄉，韓受訪時說，「大家不是都說高雄是深綠，但韓國瑜不是贏得高雄市長選舉！」他認為，台灣人民已經越來越聰明，「做得好的政黨，台灣人民會給他繼續做，如果做不好，台灣人民會用選票給他下台。」他認為，台灣各地都沒有深不深綠的問題。

韓國瑜話鋒一轉，再度批蔡政府，他說，他要呼籲從事政治活動的工作者，不要鬼混，要了解國家現在處於非常危險的狀態，外交一個禮拜斷了兩個邦交國，國家危險、人民受苦，民進黨執政3年半，應該拿出辦法，不要把一切問題放到政治惡鬥上。

韓國瑜今天下午先後走訪萬金聖母聖殿、竹田天使花園及東港福灣，韓粉一路相隨，韓國瑜在天使花園致詞時也特別向粉絲呼籲，一起支持國民黨在屏東推出的立委參選人葉壽山與周佳琪，參訪之旅也讓輔選意味格外濃厚。

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