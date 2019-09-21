中選會首辦大規模投開票演練 邀請300民眾參與

2019-09-21 16:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕距離明年1月11日總統立委大選投票日，所剩時間不久，為避免重演去年公投綁大選的亂象重現，中央選舉委員會與北市選舉委會找來300位民眾，今日下午在北市大安高工首度舉辦大規模投、開票模擬演練，模擬民眾久候不耐、未帶身分證、撕票等情境，參與投票的民眾認為從驗票到完成投票時間約2、3分鐘，還算順暢；中選會統計，300人模擬排隊、領票到投票，總計花費65分鐘完成。

中選會主委李進勇今日到場親自監看演練，在演練前接受媒體訪問。李進勇表示，明年大選的選務籌備從去年九合一結束後就全面啟動，最重要是選務人員招訓，還有突發狀況掌握，因此選務雖有累積相關經驗，為了將選務辦理盡善盡美，籌備過程特別重視選務人員的講習。

針對明年大選投票，李進勇說，今天投開票過程是第一次大規模演練，找來許多民眾參與，也讓全國各地選務人員到場觀摩，作為明年選務的改進之處；李指出，模擬演練包括未帶身分證、手機等處置情形，是今天實際演練的重點之一。李進勇也提到，明年首投族人數共約31萬8000人。

媒體詢問是否將民眾投票時間控制在2分10秒內完成，李進勇對此表示，今天演練結束後將進行內部檢討，並針對投票時間訂定參考標準，再請各縣市選委會掌握時間。

北市選委會總幹事藍世聰表示，演練過程全程錄影，記錄民眾進場投票測試所需要的時間及突發狀況演練，模擬成果除了作為各縣市選委會依據外，也將是投開票工作人員講習訓練的重點教材。

中選會今日模擬投、開票情境多達14種，包括有民眾在排隊等候投票，因投票人潮大排長龍，民眾不斷在場高喊催促選務人員「快點」、「等很久」，選務人員解釋請民眾耐心等待，接著模擬民眾撕毀選票、還直接將選票灑往空中，場面逼真；參與投票的楊小姐說，她大概花了2、3分鐘投完票，比去年順利很多，但明年大選很重要，監票人力要增加。

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