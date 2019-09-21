嚴防去年投票亂象再現 中選會今辦模擬演練

2019-09-21 15:29

〔記者黃欣柏／台北報導〕去年底九合一選舉合併公投舉行，衍生不少投、開票亂象，中選會除了宣布將在明年大選增設1346個投票所，也在今天邀請300位民眾進行投票模擬演練觀摩會，希望避免去年情形再度發生。中選會主委李進勇表示，中選會在演練後訂定投票時間的參考標準，希望各縣市都能確實掌握。

李進勇致詞時指出，這次選舉不只要選出國家正、副元首，國家最高民意機關立法院也要進行改組，牽涉到台灣前途問題，其選務工程非常重要，選務同仁都不敢掉以輕心，過去幾個月全國同仁都投入檢討，對選務缺失提出各種改善方案。

據了解，今日演練內容包括選舉人未帶身分證、撕毀選票、亮票等情形，中選會特別邀請全國各地的選務人員及300位民眾參與，全力確保明年選舉能夠順利進行。

由於去年底的選舉曾發生大塞車情形，有民眾甚至排隊1小時才投到票，中選會事後聲稱演練模擬結果是平均每人從領票到投票僅需2分10秒，引發爭議。對此李進勇表示，去年有合併公投舉行，與這次的情況不太一樣，但仍會不斷檢討改進，今天演練後也會訂定參考標準，供各縣市掌握時間。

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