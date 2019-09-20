立委促漲老農津貼 政院：明年調至7550元

2019-09-20

陳明文籲由現行7256元調整為8175元

〔記者黃欣柏、李欣芳／台北報導〕民進黨立委陳明文、莊瑞雄、陳歐珀等人昨召開記者會指出，現行老農津貼金額缺乏科學計算標準，且農民也缺乏永續年金制度，呼籲農委會儘速將明年度老農津貼從現行七二五六元調整為八一七五元，並將農民納入國民年金保險體系，讓青年願意投入農業，也讓老農的生活更有保障。

政院：正積極規劃農民退休制度

不過，行政院已定調，農委會已宣布明年一月老農津貼調高到七五五○元，明年老農津貼不再加碼，這段期間政府推動農民保險，正積極規劃農民退休制度，可徹底保障農民退休生活及農民從事農業活動的安全。

陳明文指出，現行老農津貼是以七千元為基底發放，此金額是當初朝野間喊價的結果，缺乏科學依據，他建議改用主計總處公布的從事農業平均所得做為計算依據，比較符合農業特性與農民實際需求。

陳明文解釋，根據主計總處二○一五年公布的從事農業所得，每人每月是二萬二○一七元，此數字乘以農保平均投保年資廿三年，再乘以勞保投保十五年以上的年資給付率一．五五％，算起來是七八四九元，再用七八四九元做為基底來加計消費者物價指數（CPI）四．一五％，可得出明年老農津貼發放八一七五元較為合理。

陳明文說，相關草案會在本會期提出，預估國庫支出將增加四十三億元，為減少地方政府壓力，修正條文會明定增加的費用由中央負擔。

立委促將農民納入國保體系

除了調高老農津貼外，陳明文也提到，目前農民不能同時參加農保與國民年金，但農保沒有年金給付制度，對農民非常不公平。因此他也會提出修法，希望讓農民可以同時參加國保、農保，不但可以鼓勵青農，也可以提升對老農的保障。

外界質疑民進黨立委是透過記者會對行政院「施壓」，陳明文強調，先前就已跟行政院說過會提出修法，開記者會只是為了向社會大眾報告。

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