中國介入台灣選舉 柯：從未成功還常有反效果

2019-09-21 12:30

〔記者陳璟民／台北報導〕我國明年將舉行總統及立委大選，中國國家主席習近平主導「介選計畫」打壓我國。對此，台北市長柯文哲今早於媒體聯訪時表示，就過去經驗，大陸介入台灣選舉從來沒有成功過，常常還有反效果，台灣作為華人世界最先進的地方，民主自由已經是台灣不可缺的一部分，是國民生活當中的一部分，台灣從1996年到現在，歷次總統大選，大陸想要做什麼動作，都是反效果，所以他不認為（介選計畫）有什麼實質意義。

柯文哲這兩天在連江縣進行縣市政交流訪問，今天上午拜訪連江縣長劉增應後受訪，作以上表示。

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