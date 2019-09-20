泛藍僅6成選民挺韓？ 洪秀柱：努力不夠需加強整合

2019-09-20 13:42

〔記者楊心慧／台北報導〕前國民黨主席「柱柱姐」洪秀柱挑戰台南國民黨艱困選區，她今上午到捷運大安站外進行街頭演講，針對高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜在《中時》民調輸給蔡英文，該民調也指泛藍僅6成選民支持韓，整合不夠，洪秀柱受訪坦言，還需加強，並說努力永遠不夠，要努力到明年1月11日大家出來投票為止！

洪秀柱今上午和台北市議員羅智強及游淑慧今進行街頭演講，被問到韓粉是否成為成敗關鍵，洪表示，韓粉熱衷韓國瑜，擁有熱心和熱情，她希望韓粉更擴大，且韓粉有智慧和認知，就會成為韓國瑜勝選的關鍵力量。

《中時》民調韓國瑜輸給蔡英文，該份民調分析泛藍有6成支持韓，但泛綠有8成支持蔡，對此洪秀柱坦言，要在加強，努力永遠不夠，要一直努力到明年的1月11日，大家都出來投票為止，每天、每小時、每分鐘都要努力，且永不放棄、絕不放棄！

萬一韓國瑜民調無法和蔡英文拉近的話，是否會影響國民黨立委選情？洪秀柱表示，她認為大家不要煩惱這麼多，立委本身也要努力，不能完全靠母雞拉抬，小雞自己也要長大，要靠大家努力，母雞很重要，但若小雞能抬母雞不是更好？大家應一起努力。

韓國瑜說有想和鴻海集團創辦人郭台銘見面，但郭辦說從沒收到韓邀約，洪秀柱表示，她不太清楚沒參與到聯繫，不過雙方應多加強聯繫。

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