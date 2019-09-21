「郭柯王」結盟破局？王金平：佈局照舊

2019-09-21 12:04

［記者許倬勛／桃園報導］前立法院長王金平今一大清早出席抗癌公益路跑活動，以台灣癌症基金會董事長身分出席鳴槍、為選手加油；媒體好奇在郭台銘退出大選後，「郭柯王」將何去何從？王金平語帶神秘微笑，在離去前回答：「佈局照舊。」相當耐人尋味。

紀念加拿大抗癌英雄的「Terry Fox Run」國際公益路跑，在全球50餘國舉辦，迄今有31年歷史，台灣站連續3年在龍潭區漢英高中登場，分為5公里及10公里組，吸引逾千民眾參加，共同為癌症研究基金努力。

王金平強調，今天不是以政治人物的角色出席，而是以癌症基金會董事長的身分來共襄盛舉，他說，這項公益路跑緣由為加拿大青年Terry Fox因骨肉瘤右腿截肢，他戴著義肢展開跨越加國東西岸的路跑為癌症研究募款，卻不幸於半途病逝，後人受感動延續其精神，每年9月都會舉辦路跑，至今已為癌症研究募得2百多億元經費，是加國的重要活動。

對於近來郭台銘退出國民黨、表態不選總統，眼看「郭柯王」結盟缺角、搖搖欲墜，外傳王金平的總統之路就此中斷，面對詢問，王面露微笑，語帶玄機地說：「佈局照舊。」似乎暗示要選到底。

而談及中國在外交上持續施壓，我國相繼與索羅門、吉里巴斯斷交，王金平說，「這問題再談好不好，我得趕車」，隨即匆匆上車離去。

前立法院長王金平。（記者許倬勛攝）

前立法院長王金平（左四）今出席抗癌公益路跑TERRY FOX RUN活動，擔任鳴槍嘉賓。（記者許倬勛攝）

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