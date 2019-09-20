閃電斷交？吉里巴斯前總統爆料 政府決定本週棄台投中

2019-09-20 11:48

首次上稿 11:08

更新時間 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕繼南太平洋最大友邦索羅門群島與我斷交後，又傳出另一個太平洋友邦告急，外傳吉里巴斯與中國近期互動頻密，甚至商定要以無預警的方式，突然宣布與中國建交，最快本週就會行動，有吉里巴斯政府部長證實這項消息。

據《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）報導，吉里巴斯前總統塔巴伊（Ieremia Tabai）爆料，政府決定結束與台灣的外交關係，本週轉與中國建交，至少有1位部長證實這項消息，對此吉里巴斯外交部拒絕回應，而台灣駐塔拉瓦（Tarawa）大使館1位秘書透露，官員們仍在談判中。

南太區域新聞機構《太平洋島國新聞協會》（Pacific Islands News Association）也報導，吉里巴斯反對黨「真理砥柱黨」（Boutokan te Koaua）稱，他們被告知，政府將於今（20日）對外宣布外交政策轉向，「真理砥柱黨」批評，政府不該忽視吉里巴斯民眾的感受，貿然決定與台灣斷交。

在約有66萬人口的索羅門群島與我斷交後，擁有11萬人口的吉里巴斯成為目前我國在太平洋最大友邦，今年3月蔡英文總統「海洋民主之旅」中，吉里巴斯也是總統出訪友邦之一，但最後臨時變更行程，跳過吉里巴斯，當時就引發討論。

吉里巴斯1980年代曾和中國建交，2003年與我建交時，一度試行雙重承認但未成功，當時與我建交3週後中國與其斷交。

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