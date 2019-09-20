習近平因應四中全會 撒銀彈鎖定台灣南太友邦

2019-09-20 10:02

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國面對美中貿易戰等外在情勢不佳，國安人士透露，中國領導人習近平為鞏固在黨內地位，正傾其全力鎖定搶攻台灣邦交國，並鎖定南太區域大撒銀彈，除藉此分化台灣民心並介入大選外，也為因應10月召開的中共四中全會，能對黨內有所交代。

國安人士指出，在美中戰略競爭態勢下，習近平的對外路線正受到極大壓制，對內也因美中貿易戰方殷導致國內經濟環境不佳，香港反送中情勢更讓北京的國際形象全面重挫，習近平雖不斷升高包括中國及香港的政治控制，但也面臨黨內挑戰的危機。

尤其，香港反送中情勢已難以在中國十一國慶前落幕，對於將接續召開的中共四中全會，主議程是中共中央政治局向中央委員會報告工作，屆時習近平勢必遭到黨內流派的批判，為尋求「突破口」，北京正瞄準台灣的邦交國，在這段期間進行搶攻。

國安人士透露，根據情資，中國正鎖定台灣在南太地區的邦交國，除本週一已與台灣斷交的索羅門群島，同時還針對剛結束國會選舉的諾魯，以及與台灣邦交情勢不穩的吉里巴斯等國積極買通，並以鉅額的銀彈利誘這些國家的政治人物做出轉向決定，台灣在該區還有帛琉、馬紹爾群島、及吐瓦魯等國，中國也正尋隙滲透，試圖在四中之前再挖走台灣在南太的邦交國，以對黨內有所交代。

國安人士指出，之所以鎖定南太地區，最主要原因是這些國家人口少，在政治結構上，包括國會議員等主要政治人物的數目有限，「國小而好介入」是最大關鍵，加上地緣上也是中國擴大海洋勢力範圍的重要據點，例如索羅門就是被美國及澳洲視為戰略要地，中國搶攻南太，無論對台灣、對美國為主的西方勢力等，都有反將一軍的外交意涵。

台灣面對重大外交危機，國安人士強調，誠如蔡總統所言，「挖走台灣的邦交國，就算能夠製造一時的輿論，對於兩岸關係的發展，終究是百害而無一利」。這段時間台灣與包括美國等友好國家會繼續「並肩作戰」，外在情勢壓力固然極大，但台灣也與相關國家更因此密切發展關係，從台海情勢的角度，台灣在鞏固邦交過程，正所謂「德不孤必有鄰」，也因此增加更多平衡台灣情勢的資源及力量。

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