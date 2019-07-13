海巡外交！ 蘇嘉全與吉里巴斯政要登巡護九號升國旗

2019-07-13 19:36

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署艦隊分署巡護九號船6月18日啟航執行第二航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，首度駛進吉里巴斯貝壽港，與立法院長蘇嘉全同賀吉里巴斯獨立建國40週年國慶，兩國政要今天同登巡護九號升國旗，場面令人動容。

巡護九號船7月8日駛進吉里巴斯貝壽港，吉國外交部次長主持迎賓儀式，還安排了傳統舞蹈歡迎巡護九號船。7月12日是吉里巴斯獨立建國40週年國慶，總統特使立法院蘇嘉全院長也親赴吉里巴斯恭賀。

巡護九號船於7月10、11日配合吉國國慶慶典，開放當地民眾參觀，吸引約400人登船。民眾首次見到我國海巡執法艦船，對於船上的設備與器材都感到新奇，也對於我國海巡能量表示肯定。

吉里巴斯議長、大法官與交通、就業、教育等多位部長今天登上巡護九號船參加聯合升旗典禮，在蘇嘉全帶領下，於船上播放兩國國歌，全員共同唱國歌、升國旗，場面令人動容。

海巡署說，這次除了既定公海巡護任務，更結合海巡外交政策，規劃與吉里巴斯、諾魯等友邦共勤巡護公海漁業資源管理情形，促進與太平洋友邦合作。

海巡署指出，海巡外交是政府的重要外交政策，目前已與友邦馬紹爾、帛琉與諾魯3國簽署海巡合作協定，推動共巡、人員訓練、情資通報等多項交流與合作。

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