海陸開箱第二彈！ 「刺針飛彈」亮相4人成焦點

2019-09-20 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近日掀起一波「真人開箱」（tetris challenge）風潮，軍、警、消相繼跟風，海軍陸戰隊19日發出第一彈開箱，兩棲突擊車完整呈現，隨後又發出第二彈開箱，雙聯裝刺針飛彈也亮相。

海軍陸戰隊19日在臉書上貼出「裝備開箱照」，搭上近日蔚為風潮的「真人開箱」，展示眾多海陸裝備，更將兩棲突擊車、工兵掃雷車、指揮車等大型裝備展示。海軍陸戰隊也向網友喊話，「兩棲突擊車排排站，張開雙眼仔細看，登陸戰車戰力強，好膽哩就作伙來。」

海軍陸戰隊隨後又釋出第二彈開箱，這次介紹主要負責海軍重要軍事設施、港口及要塞防空的陸戰隊防空部隊，其中最大亮點就是雙聯裝刺針飛彈，另外還有4名官兵擺出班長、發射手、偵測手和拿槍警戒的姿勢。海軍陸戰隊也附上口號，「防空警衛群，精準打擊，戰力強」。

「真人開箱」逼真的模樣，讓許多網友都誤以為是模型，「這樣好像模型哦，很可愛」、「我以為是模型！」、「這個開箱文，好像真的玩偶、公仔哦！」、「我海陸我驕傲」、「好想蒐集喔」、「熟悉的刺針啊」、「太強了！陸戰隊果然創意無限」。

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