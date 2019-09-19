時力挨轟放水送藍營2席召委 徐永明臉書遭網友罵翻

2019-09-19 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（19）日進行委員會召委選舉，綠黨指出，內政、經濟、財政等3委員會各一席的時力立委，拒絕與民進黨立委合作，讓國民黨賺到2席召委，質問時力「說好的抗中護台呢？」對此，時力立委、黨主席徐永明的臉書湧入許多不滿的網友，留言砲轟「國民黨的臥底」。

綠黨今在臉書指出，「時力放水送國民黨兩席召委」；其中，攸關中共代理人修法的內政委員會，時力立委「如果與民進黨合作，有靠抽籤不讓國民黨當上召委的機會」；在經濟委員會部分，「如果徐永明與民進黨合作，也有機會靠抽籤不讓國民黨當上召委，讓相關法案的推動更為順利。」

綠黨直言，時代力量選擇不與民進黨合作，「刻意放水讓國民黨免費拿到兩席召集委員，這樣的做法嚴重影響本會期後續的立法，特別是中共代理人相關法案立法，嚴重影響台灣安全。」

遭綠黨點名的徐永明其臉書最新文章也被不滿的網友湧入留言批評，「時代力量已經快變背骨力量了」、「讓國民黨得利哦！？我無法支持」、「內政委員會要審一個重要法案欸，中共代理人法案，國民黨必擋，你們居然奉送一席給國民黨」、「時力真的很噁心」、「對你失望了，泛藍還懂合作搶召委，而你....」、「可恥，根本國民黨的臥底」。

而諷刺的是，徐永明日前才在臉書砲轟民進黨有意暫緩「中共代理人」修法一事，表示「台灣要贏，就不要一手賣『芒果乾』，一手打假球」，質疑好不容易立院開議，卻又出現「緩一緩」的聲音，怒批「這是什麼高明的策略還是騙術？」

立法院新會期今舉行8個常設委員會的召委選舉，在民進黨人數優勢下，在外交及國防委員會、司法及法治委員會，民進黨團皆2席召委全拿，共取得10席召委，國民黨團與親民黨團合作，在野陣營取得6席召委。

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