柯家軍佔北市機要缺 議員轟「違章建築」

2019-09-19 21:09

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲在上任至今，許多「柯家軍」都常在出現在媒體前，現在還有人代表民眾黨參選立委。北市議員今天就質疑，北市府現在有多少人以各種機要名義，佔了市府局處職缺，他更大酸這些人是「違章建築」。

北市議員王浩今天詢問北市府祕書處，北市府現在有多少人以各種機要名義，佔了市府局處職缺，他更大酸這些人是「違章建築」，並要求祕書處在一星期內將每個局處機要的人數、工作內容、薪資、出缺勤記錄交給議會。應曉薇也認為北市府機要聘用有些草率，她認為柯P此做法很對不起基層公務員，北市府那麼多基層公務員做了十幾、二十年都未被重視，卻有一堆機要隨便空降，希望秘書長張哲揚可以跟柯文哲講。北市祕書長張哲揚僅說，這些不是「違章」，但王浩說，「以我來講這叫違章」。

民進黨議員陳怡君說，柯文哲的Line@帳號有時會宣傳市政，有時也會貼出民眾黨入黨資訊、網路直播節目訊息，「我不曉得這跟市政有什麼關係」，希望黨政、市政可以分清楚。雖然經費來源是柯私人友人，但帳號訊息內有公的又有私的，民眾難免會有質疑。她也懷疑Line操作者是誰、小編是誰，會不會有市府顧問職、機要所做的。

議員侯漢廷也質疑，北市媒體事務組今年上半年拍攝80支市政推廣影片，但其中有些影片與市政無關、反而與造勢有關，他舉出一支柯文哲酸總統蔡英文是菜包、高雄市長韓國瑜草包的影片，並質疑這是誰在決定要拍攝、誰寫劇本。對此媒體事務組官員表示，該影片是市政整體行銷的一部分，是以科學角度推銷市政，影片是由副發言人柯昱安統籌。

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