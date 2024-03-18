普廷勝選就喊一中 外交部反擊：荒謬無稽

俄羅斯總統普廷於勝選感言宣稱「台灣是中國的一部分」。（法新社）

2024/03/18 21:21

〔記者楊堯茹／台北報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）於當地時間18日，確定以超過八成七的的得票率連任，將再執政6年，據俄官媒報導，他於勝選感言宣稱「台灣是中國的一部分」。對此，外交部反擊，不齒普廷政權戕害俄羅斯民主發展，並痛批，普廷在國際間信用蕩然，對我國主權地位濫發議論，更顯荒謬無稽。

外交部發布新聞稿重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣。台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

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外交部續指，普廷假民主之名，卻行獨裁之實。此次選舉在沒有反對派、沒有對手的情況下舉行，並在原為烏克蘭領土的佔領區內強迫辦理選舉，凸顯獨裁暴力本質。而普廷以近九成的得票率連任勝選，更是一大諷刺。對於俄國普廷政權再次戕害俄羅斯民主發展，外交部表達不齒。

外交部也說，普廷對烏克蘭非法發動侵略戰爭，導致烏國生靈塗炭，已引發國際社會的制裁與同聲譴責。普廷現今在國際間早已信用蕩然，毫無可信度；其對我國主權地位濫發議論，更顯荒謬無稽。而近年極權陣營國家合流，不斷破壞以規則為基礎的國際秩序，則已成為國際社會不穩定和動亂的根源。

外交部強調，台灣是守護民主陣營的前線，台灣人民與政府將團結一致，堅定捍衛國家主權，並持續加強與民主陣營國家合作，遏制威權擴張，守護台海和平與安全，以及全球的穩定與繁榮。

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