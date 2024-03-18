為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

第10次「台日漁業委員會」會談落幕 漁季作業沿用2019年規則

外交部表示，第10次「台日漁業委員會」會談落幕，針對今年漁季作業，雙方同意沿用2019年作業規則。（資料照）

外交部表示，第10次「台日漁業委員會」會談落幕，針對今年漁季作業，雙方同意沿用2019年作業規則。（資料照）

2024/03/18 21:09

〔記者楊堯茹／台北報導〕第10次「台日漁業委員會」會談於14日至16日在台北舉行，外交部表示，針對今年漁季作業，雙方同意沿用2019年作業規則，同時基於互惠合作的精神，儘速召開專家會議持續協商。

外交部發布新聞稿指出，台灣日本關係協會與公益財團法人日本台灣交流協會於14日至16日在台北舉行第10次「台日漁業委員會」，本次委員會輪由我國主辦，我方由台日協秘書長范振國擔任團長，農業部漁業署署長張致盛擔任主談人，另海洋委員會海巡署及相關地區漁會也指派代表出席會議。

外交部表示，本次會議除討論「台日漁業協議」適用海域（包括八重山以北倒三角形海域及特別合作海域）的漁船作業規則外，我方也要求日方與我國就其他重疊經濟海域作業問題儘早展開協商。此外，針對2024年漁季作業，雙方同意沿用2019年作業規則，同時基於互惠合作的精神，儘速召開專家會議持續協商。

外交部續指，台日雙方向來秉持和平理性方式解決長期以來的漁業紛爭，並依據《台日漁業協議》每年召開一次「台日漁業委員會」，由台日兩國輪流主辦，成為雙方建立漁業作業秩序及處理漁業相關議題的重要對話平台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台日漁業委員會第10次會談明登場 外交部：協商海域漁船作業
2024/03/13 14:53

台日漁業委員會第10次會談明登場 外交部：協商海域漁船作業
台日漁業委員會東京重啟 今年漁季暫沿用2019年規則
2023/03/16 20:51

台日漁業委員會東京重啟 今年漁季暫沿用2019年規則

美術1号院真地王 攜手凱悅豪宅創價
台日漁業委員會本月復談 將於東京召開實體會議
2023/01/10 12:36

台日漁業委員會本月復談 將於東京召開實體會議
台日漁業會議 協議外爭議海域仍未有共識
2019/04/11 11:24

台日漁業會議 協議外爭議海域仍未有共識

雙B債領高息又能賺價差？原因在這兒
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播