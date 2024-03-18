第10次「台日漁業委員會」會談落幕 漁季作業沿用2019年規則

外交部表示，第10次「台日漁業委員會」會談落幕，針對今年漁季作業，雙方同意沿用2019年作業規則。（資料照）

2024/03/18 21:09

〔記者楊堯茹／台北報導〕第10次「台日漁業委員會」會談於14日至16日在台北舉行，外交部表示，針對今年漁季作業，雙方同意沿用2019年作業規則，同時基於互惠合作的精神，儘速召開專家會議持續協商。

外交部發布新聞稿指出，台灣日本關係協會與公益財團法人日本台灣交流協會於14日至16日在台北舉行第10次「台日漁業委員會」，本次委員會輪由我國主辦，我方由台日協秘書長范振國擔任團長，農業部漁業署署長張致盛擔任主談人，另海洋委員會海巡署及相關地區漁會也指派代表出席會議。

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外交部表示，本次會議除討論「台日漁業協議」適用海域（包括八重山以北倒三角形海域及特別合作海域）的漁船作業規則外，我方也要求日方與我國就其他重疊經濟海域作業問題儘早展開協商。此外，針對2024年漁季作業，雙方同意沿用2019年作業規則，同時基於互惠合作的精神，儘速召開專家會議持續協商。

外交部續指，台日雙方向來秉持和平理性方式解決長期以來的漁業紛爭，並依據《台日漁業協議》每年召開一次「台日漁業委員會」，由台日兩國輪流主辦，成為雙方建立漁業作業秩序及處理漁業相關議題的重要對話平台。

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