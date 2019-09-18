海巡署秀「豪華版真人開箱」 網轟動：陸海空一次滿足

2019-09-18 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕近期國內外「真人開箱」風潮正夯，海巡署不落人後，今天下午也在臉書PO出「豪華版」開箱文，其中分別按陸、海、空3領域大秀肌肉，看得民眾熱血沸騰，紛紛留言大讚「好強大的開箱」。

「海巡署長室Coast Guard」今日下午在臉書上傳照片並PO文寫道，「大家知道，要如何守護台灣的領海及海岸線嗎？ 絕對，我們要擁有海、陸、空這3個厲害的單位」。

「海巡署長室Coast Guard」進一步按照海、陸、空逐項PO照介紹戰力，其中海路部分被稱為「怒海守護－巡防艦隊」，部署了20噸至3000噸的巡防艦艇以執行海上各項任務，從守護我國海域到公海遠洋巡護，巡防艦隊絕不缺席。

陸地部分則由「鋼鐵海防－岸巡隊」負責，配置有巡邏車、多功能艇、橡皮艇、無人機，搭載岸巡人員，執行港口、近岸各項任務，監視所有近海目標，舉凡走私、偷渡，就連惡名昭彰的非洲豬瘟也無法輕易越雷池一步。

至於空域，海巡署的「空中曙光－空勤吊掛分隊」配合黑鷹、海豚直升機，搭載空勤吊掛人員，支援海上各項搜救與執法任務，是遇難者在危急時刻的救命曙光。

對此，網友們紛紛留言大讚道「感謝守護台灣！」、「哇哇哇，好大一個開箱哦！好棒！」、「謝謝第一線的弟兄，守護台灣、守護台灣豬肉」、「豪華開箱，陸海空一次滿足！」、「艦艇真的很大一艘，隊員整個好迷你啊，真像玩具模型」，還有眼尖的民眾看到地面部隊配置有掃把一支，笑稱「有掃把我就給讚」。

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