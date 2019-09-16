海巡署偵搜犬隊桃園成軍 15隻偵搜犬明年投入第一線協勤

2019-09-16 13:39

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕非洲豬瘟疫情持續蔓延，且各類新興毒品流通情形日益嚴重，為了全面打擊不法，海巡署睽違4年在北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」，犬隻將在接受近4個月的訓練後，預計明年投入基隆港、高雄港協勤，盼借重犬隻靈敏嗅覺，輔助各項執法工作，提升台灣邊境的防衛能力。

今天海巡署舉辦「海巡偵搜犬區隊基地揭牌暨開訓典禮」，由海巡署長陳國恩、桃園市長鄭文燦等人一同出席揭牌儀式；陳國恩表示，海巡署早在2000年，就自國防部軍犬育訓中心收編200多隻軍犬，協助岸際巡邏任務，由於沒有補充新血，犬隊在2015年走入歷史。

陳國恩說，海巡署負責漁港、商港進港的安全檢查，而行政院明定，明年開始基隆港、高雄港等國際商港的出港，包括人身、行李檢查都歸海巡署管理，對此，海巡署已開始強化人力及設備。

陳國恩進一步說明，非洲豬瘟在臨近16個國家都淪陷，進出港更要做百分百的安檢，他提及，人的嗅覺敏感度只有狗的100萬至10萬分之一，狗具有靈敏的嗅覺，可分辨高達3,000種以上味道，對此盼借重犬隻靈敏嗅覺等特性，輔助各項執法工作，讓防疫做到滴水不漏，若犬隊試辦成功將會慢慢擴編，盼能恢復到過去全盛時期擁有兩百多隻。

鄭文燦表示，台灣四面環海，海岸與海洋對於台灣的重要性不言而喻，海巡偵搜犬的緝毒、偵爆及檢疫等邊境防衛能力，比人還厲害，有信心海巡署會越做越好，桃園市政府也將持續與海巡署密切合作，讓邊境防衛工作更加盡善盡美。

海巡署指出，目前營區內共有15隻海巡偵搜犬，包括拉不拉多8隻、德國狼犬5隻、比利時狼犬1隻及史賓格1隻等，年齡1至4歲不等，分別由民間募集、新北市政府警察局警犬隊及苗栗訓犬學校增與。

海巡署表示，該署從全台各單位遴選出15位領犬員，並邀請專業師資團隊至培訓基地，對狗狗進行為期4個月「農畜產品」、「毒品」及「爆裂物」等訓練，成為檢疫犬、緝毒犬及偵爆犬，目前訓練已進行3週，盼犬隻與領犬員培養默契後，能在明年正式服勤。

海巡署說，「海巡偵搜犬區隊」規劃在成軍半年內，先於兩岸直航及郵輪航班最多的基隆港、高雄港協勤，並視北部、南部地區重要漁港勤務需求情形機動派遣，考量運輸支援及環境適應等為題，目前訓練基地先設置於北部，後須將依協勤情形完成試辦結果後，再行評估是否擴編。

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