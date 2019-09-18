外交部卡韓？柯文哲：沒有阻礙你就是最大幫忙

2019-09-18 11:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外交部日前新訂「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」提及「若總統候選人出訪，一貫不提供協助」，但韓國瑜競選總部批評，外交部不應做為政黨打擊對手的工具，應堅守行政中立，藍營更質疑外交部，如今推出出訪要點，擺明就是卡韓。

對此，台北市長柯文哲今受訪時直言，我們活在世界上，有時候人家沒有妨礙你，就是最大的幫忙了，你還想怎樣。

柯文哲說，活在世界上，有時候人家沒有害你、沒有阻礙你，就是最大幫忙，「你還說人家要把你當總統規格，幫你安排，這就是不切實際的期望。」

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