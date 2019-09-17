指郭柯聯盟沒散 鍾小平怒嗆吳敦義「廢物」

2019-09-17 22:03

〔記者郭安家／台北報導〕鴻海前董事長郭台銘不參加2020總統獨立參選人連署，被郭台銘拱選立委的刺客團受到關注，其中，台北市議員鍾小平今天傍晚受訪時說，他了解郭不會跟親民黨借牌選總統，但郭仍會以台北市長柯文哲協調區域立委，且更堅定推刺客團，郭柯聯盟沒有散，而他也會參選新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）立委。

鍾小平說，《上報》報導郭台銘等待時機要宋楚瑜給總統參選的門票，他了解郭台銘不會選總統，但會更堅定、更加碼用力推刺客選立委，郭未必會為台灣民眾黨參選人站台，但要讓郭家軍當選，郭的主戰場變成區域立委，至於柯文哲則是不分區立委政黨票。

為何郭台銘不拿親民黨總統參選門票？鍾小平認為，第一、郭不想；第二、做這事的後果是，若親民黨支持郭，那郭粉的不分區政黨票是不是要投給親民黨？矛盾是，小黨都面臨政黨票5％保衛戰，但親民黨與民眾黨只有一個黨會過5％，除非親民黨跟柯文哲攤牌，才會有郭、宋結合的可能，若是翻臉，郭、宋兩人沒有柯的力量，要怎麼選？

對於沒有總統參選人母雞如何選？鍾小平說，未來雖難實現「郭台銘一票、鍾小平一票」這種投票策略，而郭可能會以「託孤」方式保存這些小雞；也有一說是，這些郭家軍小雞是留下種子，郭台銘可以再戰2024總統。至於他自己，鍾小平說，「我無黨，我就是郭黨」，近期他仍會找郭合照掛上選舉看板。

鍾小平說，郭台銘原本參選理由是要保衛中華民國，因高雄市長韓國瑜必輸，所以才有保衛中華民國的理由，但現在總統蔡英文太強，郭出來選也保不住；雖然郭台銘的後援會有股悲傷氣氛，郭可能也心亂如麻，但相信郭一定會對粉絲有所呼籲表態，他也認為郭會將永齡基金會轉型智庫，有點像選戰中心。

記者問及，郭台銘沒領表，有網友酸鍾小平站錯邊？他則回應，他離開國民黨是因為北市第五選區（萬華、中正）黨內初選被做掉、被整，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹還揚言下次議員選舉要做掉他，一點也不挺他，讓他議員工作沒了，他當然會拚下去。

鍾小平接著說，你老共、習近平講「習五點」時候，「你一個沒有用候選人不知道反送中；一中各表被拿掉，等於一國兩制，你不敢吭聲，這個廢物主席！你不敢對習近平嗆聲，就下台嘛」；香港反送中時，「只有我一個鳥議員罵老共、批評香港的事，這不是廢物嘛？這個政黨。」

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