郭董不選後 傳投入公益、籌組智庫

2019-09-17 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨日晚間11時發聲明，宣布不參與2020總統參選人連署，為政壇投下震撼彈。郭台銘日前動作頻頻，現又宣布不參選，讓外界猜測是有人勸退。據悉，是郭陣營商議之後，無力改變目前社會民粹現狀，郭台銘才無奈棄選，也傳出早在國民黨初選結果公布後，郭台銘就決定不回鴻海。如今不選總統後，將投入社會公益及籌組智庫來參與政治。

據上報報導，郭台銘決定不參選的原因，並非是找不到副手人選，知情人士表示，而是因為自知現今台灣民粹社會之改變困難，在昨晚10時許便向幕僚說明不參選的意願。決定不選後，選擇轉身投入社會公益及籌組智庫等，並提供政府建言、影響政策等。

文中指出，郭陣營人士強調，儘管郭台銘不參選明年總統大選，仍會以其他形式參與政治。至於下一步動向將更加海闊天空，可以結合志同道合的朋友、支持他要支持的立委人選，並以提供政府建言、影響政策等方式來參與政治，並持續投身公益慈善、醫療健康等事業，盼和有志青年共同改變社會。

該人士也透露，其實在國民黨初選結果出來後，郭台銘與幕僚討論過，決定不回鴻海，而是繼續投入政治。且郭陣營雖有兩派，但交集的結果都是「韓國瑜不會贏」，因此有人便向郭董建議，若郭不繼續選總統，等選後再替國民黨進行「災後重建」。

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