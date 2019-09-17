郭董退選 謝國樑爆料：連勝文有與郭守正懇談

2019-09-17 14:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕鴻海前董事長郭台銘昨天深夜宣布不參加明年初總統大選，韓國瑜競選辦公室策略小組成員、國民黨立委參選人宋瑋莉競選總幹事的前立委謝國樑，今天受訪時表示，對郭董不參選深切感激，讓選戰回歸藍綠對決。謝國樑並爆料，這幾天，包括好朋友連勝文也和郭台銘公子郭守正接觸懇談，大家都希望郭董能顧全大局。

謝國樑說，郭台銘的發言，及昨天的不參選聲明中，都強調他是永遠的「中華民國派」要保衛中華民國，反觀，我們看不到蔡英文政府有保衛中華民國的作為，反而是看到韓國瑜、國民黨都是中華民國派，堅定地保衛中華民國；因此雖然現在時機還不成熟，但在不久的將來到了關鍵時刻，說不定能看到郭台銘願意站上支持韓國瑜，一同捍衛中華民國，相信這是所有熱愛中華民國的民眾所樂見的結果。

謝國樑指出，這段時間有許多人憂心忡忡，所以用各自的方式與郭台銘接觸，包括他的好友連勝文也和郭台銘公子郭守正接觸懇談，大家都希望郭董能顧全大局，對此也要感謝大家一同為保衛中華民國所做的努力，表達由衷的感謝。

謝國樑還說，現在郭台銘已經確定不參選了，而前立法院長王金平可說是國民黨的「最後一塊拼圖」，王院長擔任10多年國民黨籍的立法院院長並且是長年的忠貞黨員，而最近看到王院長的動向，讓過去在立院長期支持他的同志感到一頭霧水；因此他想向王院長喊話，郭董事長已願意為了中華民國放下成見，希望中華民國能夠更好是最重要的，期盼王金平能盡快回歸。

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