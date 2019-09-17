總統大選申請連署截止 8組申請登記

2019-09-17 19:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中選會9月13日起開放第15屆正、副總統選舉申請被連署人受理作業，今日傍晚5點30分正式截止。根據中選會統計，包括前副總統呂秀蓮、新黨籍參選人楊世光在內，這次共有8組正副總統被連署人完成申請登記作業。而「壓線」到場的伍彩集團總裁林義豐、自稱替台北市長柯文哲領表的前立委黃文玲，則未完成登記。

呂秀蓮、法師、前十大槍擊犯……入列

根據中選會統計，申請登記為正副總統被連署人者共8組，而領表人數則為50人，分別為第一組的黃多玉（釋悟善禪師）丶張幼薇，第二組藍信祺（前十大槍擊犯）丶胡宗偉，第三組曾坤炳丶黃源誠，第四組黃榮章、柯振榮。第五組楊世光、陳麗玲，第六組呂秀蓮、彭百顯，第七組王堯立、江丁威，第八組梅峯、張建富。

由於鴻海集團創辦人郭台銘昨夜宣布不參與連署、參選，因此今日並未現身中選會，曾投入台南市長選舉的林義豐，今日下午也傳出欲申請登記，因此趕赴中選會，卻未趕上截止時間；前立委黃文玲也在登記截止之際，稱替台北市長柯文哲代為申請登記，但並未完成登記作業。

根據中選會排定時程，今日截止受理申請被連署人工作、繳交100萬元保證金後，明日將正式公告正、副總統被連署人，而依照「總統副總統選舉罷免法」規範，此次連署門檻為28萬384人，若未達一半、14萬192人，100萬元保證金將被沒收。

根據既定時程，在正副總統選舉被連署人名單公告次日起算45日內，連署書必須送抵中選會，因此，正副總統被連署人最晚在今年11月2日以前送交。如達到法定門檻，中選會將發給被連署人完成證明書。11月18日至22日則正式受理候選人登記。

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