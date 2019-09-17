國民黨選舉機器啟動 下鄉開縣市工作會報

2019-09-17 19:07

〔記者施曉光／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘確定不參選總統，國民黨有如吃下一顆定心丸，輔選總統參選人韓國瑜的各地選舉機器也已經開始啟動熱機，由擔任韓國瑜競選總幹事的黨副主席兼秘書長曾永權分區域召開韓國瑜競選2020總縣市競選工作會報，為10月後要成立的各地總統、立委聯合競選總部展開準備工作，凡是預定擔任競選總部主委、後援會長的縣市長、縣市議長以及由地方要角擔任的顧問團長，只要有空都會出席，連同各地方黨部主委，聽取曾永權及組發會主委李哲華工作報告所下達的選戰任務，藉此達到輔選、助選與競選三大體系作平台的整合效果。

黨內人士指出，上週三已經先在宜蘭縣召開首次競選工作會報，將擔任聯合競選總部主委的宜蘭縣長林姿妙親自出席，今天上午則是開拔到新竹縣召開竹竹苗工作會報，同樣擔任聯合競選總部主委的新竹縣長楊文科與後援會長的縣議長張鎮榮都親自出席，苗栗縣長徐耀昌因有事派主任代表，擔任後援會長的縣議長鍾東錦以及顧問團長、前苗栗縣長劉政鴻均出席，至於非執政的新竹市競選總部主委、議長許修睿因出國派人代理，後援會長、前新竹市議長謝文進，顧問團長、前新竹市長許明財也都出席。

黨內人士強調，雖然謝文進、許明財過去有選舉恩怨，徐耀昌與劉政鴻也關係不睦，但這次大家都同意配合，全力輔選韓國瑜。

在各地競選工作會報中，都會安排黨中央組發會在工作報告時說明有關總統候選人形象塑造，以及政見、文宣、傳播、行程安排、民意蒐集等工作重點，甚至選戰危機處理模式也都要求建立一套標準作業流程。

此外，黨中央還請各縣市首長或輔選幹部推薦當地重大發展建設構想，例如許明財提出過去規劃改建南寮漁港成為客貨兩用港，但民進黨執政後被丟到一邊，劉政鴻則建議苗栗人需要一個大型醫院，過去遠雄集團一度要在當地蓋醫療健康園區，目前計畫停擺。

黨內人士指出，這些地方重要建設的提議，未來會提供韓國瑜納入政策，做為到地方造勢時向地方鄉親訴求的重點，至於後援會及顧問團則要幫忙成立各種行業的後援會，以爭取中間游離選民認同。

曾永權明天上午將繼續移師到台中市黨部，召開中彰投3縣市競選工作會報。

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