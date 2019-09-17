郭董不選影響民眾黨參選人意願 徐立信籲柯勇於承擔

2019-09-17 15:54

〔記者郭安家／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘不參選2020總統，衝擊台北市長柯文哲立委布局，原本柯規劃台北市議員徐立信角逐北市第五選區（萬華、中正）立委，與無黨籍立委林昶佐搶票。據了解，徐原本考量是有無母雞拉抬，認為郭參選，他就參選；但徐今受訪坦言，若柯也不選總統，他就要仔細評估自己是否選，呼籲柯勇於承擔。

徐立信表示，今天是獨立參選人登記最後一天，扣掉能不能過連署門檻的前副總統呂秀蓮，很顯然明年大選會變成藍綠勢力盤，沒有第三勢力空間、話語權都沒有，在此情況下，除非柯文哲自己選總統，他也一定會全力以赴選立委、全力支持柯，一起壯大第三勢力，畢竟台灣還是藍綠惡鬥口水戰，不會進步，因此希望柯勇於承擔。

徐立信說，如果柯文哲沒出來參選，他評估台灣民眾黨能否過5％門檻都是問題，區域立委參選人一定全掛，至於他也會仔細評估要不要選。

徐立信指出，就像親民黨主席宋楚瑜一樣，明明知道選不上總統，每逢總統大選，還是要參選；目前政黨推薦總統參選人的入場券，只有親民黨、時代力量，由於郭台銘退選太令人震撼，相信支持柯的民眾，可以諒解非常時刻向他黨借牌選總統的苦衷，「可是柯市長的思維能否接受？柯直線式思考，恐怕無法接受。」

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