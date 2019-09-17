郭董不選總統 曾永權：很歡迎一起來輔選

2019-09-17 11:51

［記者黃美珠／竹縣報導］鴻海創辦人郭台銘聲明不參選2020年總統大選後，國民黨今天早上在該黨新竹縣黨部召開首次竹竹苗3縣市的競選幹部工作會報，對於郭台銘的不參選聲明，國民黨副主席曾永權推崇郭對中華民國的熱愛和使命感，讓人表達敬佩之意，盼望郭董和該黨共同來維護中華民國，一起來為了台灣的美好未來共同努力，國民黨歡迎郭董也加入輔選的團隊。

除了黨中央、竹竹苗3個縣市黨部黨工、以及韓辦執行長林國正等，新竹縣縣長楊文科、縣議會議長張鎮榮、新竹市議員吳國寶、苗栗縣議會議長鍾東錦都各以新竹縣競選總部主委、新竹縣後援會總會長、新竹縣顧問團總團長、以及苗栗縣後援會總會長的身分到場參與工作會報。

對於北市長柯文哲因郭董不參選所受的牽動，曾永權說，國民黨尊重其競選方式和他們的（互動），但要再次對郭台銘這個具有國際高度企業家的氣度表達肯定和敬佩。

曾永權說，他來召開這個競選總部的幹部會議有3點意義，首先是要把黨務的輔選系統跟地方的競選組織系統還有運作多時的韓辦系統加以整合，加強戰力。

其次把這次的競選定調為總統和立委的聯合競選方式，第3就是對22縣市的競選佈局架構大致已經完成，即將進入橫向的聯繫。讓國民黨一步步有節奏的加強整合、聯繫、以及競選，讓該黨對未來的選舉有信心。

其中新竹縣部分，他肯定地方黨工已經就所有、整個（面向）都各就各位，他相信這樣可以達到更好的選舉結果。正式開會前，曾永權還親自率領在場者振臂高喊「韓國瑜凍蒜」的口號，展現全力爭取勝選的氣勢。

現場有媒體先關切副總統人選何時會出來？曾永權說，這個要問韓辦。

媒體再問，北部地區的立委跟韓國瑜的競選看板似乎有經費上的問題。曾永權說，國民黨這邊因為是定調在聯合競選模式，將會一起做各方面的討論，希望全國各地包含離島地區都是總統和立委提名人都要聯合看板、聯合競選。

曾永權強調，今天就是邀集竹竹苗3縣市的競選幹部來共商如何讓選舉勝選，未來會繼續不定時、不定期的舉辦，因為他們打選戰，有戰略性的佈局，也有戰術性的作法。

今天的狀況就是屬於戰術性的作法，也就是區域性的，像是中彰投、桃竹苗、或是雲嘉南、高屏等，有生活圈的區域性選舉議題也好、人脈的聯繫也好，都會來做客觀的配合。

未來候選人本身也會直接來跟這些幹部負責人一起來就工作進度、節奏的商討，議定後，大家就分頭進行，相信可以收到事半功倍的效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法