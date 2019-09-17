郭台銘不選 他列10點超白話解析 網友熱議

2019-09-17 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘昨深夜11點突然拋出震撼彈決定不參與2020連署競選總統，律師呂秋遠也針對郭的不參選聲明做出10點超白話解析，其中包含「你們這些要選的人都很民粹！整個社會氛圍也很民粹！根本沒有理性思考與回歸政策層面的可能，我不想參加這種比賽。」

郭台銘昨深夜突表態不參與2020連署競選總統，聲明中提及，原本想參選總統是希望能夠帶領台灣社會齊心拚經濟，但自投身選戰以來，看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，因此再三思考後，最終仍決定不參與競選。他除了向支持者表達歉意，也表示自己並未放棄參與政治事務，而是會持續積極推動自己提出的政策，讓台灣有著和平、安定、經濟與未來。

針對郭的聲明，呂秋遠在臉書發文，指目前雖然還不知道真正的原因，但仍祝福郭可以在人生的道路上走出自己的風格。他也針對郭的聲明進行「超譯」，像是「1.你們這些檯面上的政治人物都沒有承擔！」、「4.我選了，民粹不會終結，我不選，走偏的政治也不會好。」、「6.我一直被某些人言語霸凌，但還是有許多朋友支持我，謝謝你們。」、「8.不要選那種只會喊口號的，要回歸政策面考慮自己的選票。」等。

呂秋遠也提到，「如果剩下蔡英文與韓國瑜，這場比賽應該是很寂寞的」、「韓國瑜應該會覺得，這場仗的背後似乎涼颼颼了。至於呂秀蓮，或許不是想選就行的」、「只能說，有錢人的生活，往往就是這麼樸實無華且枯燥。」

該文發出後也引發網友熱議，紛紛在底下留言表示「郭是說不參加連署競選總統，會不會有政黨推薦的可能呢？」、「第八點是在酸我們準偉人蔣公再世英明神勇勤政愛民的韓導嗎」、「郭終於清醒了！但是呂還在自我感覺良好中⋯」、「這是目前聽到最酸的政見」、「最後一段，我笑了」、「不錯的決定，但是總覺得應該還有背後的原因」等。還有網友直接超譯第11點「我就是覺得國民黨推韓國瑜出來國家會沒救所以我該出來，但是我出來了也選不上，就算了。」

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