上演和解大戲 韓主動抱馬

2019-09-16

提早到場與馬同框 馬致詞完快閃離開會場

〔記者林良昇、謝君臨／台北報導〕國民黨昨舉辦大陸台商秋節聯誼茶會，邀黨內大頭齊聚一堂，為明年總統、立委大選造勢，展現大團結氛圍，其中前總統馬英九與總統提名人韓國瑜的互動最受矚目，為了避免再度與馬擦身而過，韓特別提前半小時到場與馬同台，還主動在台上抱馬，上演和解與團結大戲。

國民黨安排韓國瑜與立委參選人同台造勢，馬英九、黨主席吳敦義、前黨主席吳伯雄、洪秀柱等黨內大頭也到場，在鴻海創辦人郭台銘可能參選總統讓藍營分裂的前夕，展現藍營大團結挺韓氛圍。

因先前馬英九在韓國瑜三重造勢場致詞一半被韓粉噓下台，幾天後「馬、韓」在台北市挺韓造勢「同場不同框」，昨日這場聯誼茶會，讓馬韓互動再成焦點。

馬英九於表定時間下午三點抵達現場，而原預定三時卅分到場的韓國瑜，疑為了與馬互動破除不和傳言，提早約半小時，於三時四分就突然現身抵達會場外。

韓在進入會場後，於主桌主動找馬握手，馬準備上台致詞時，馬、韓也再度握手。正式同台時，韓還主動將右手搭在馬背上拍肩講悄悄話，更在一旁立委參選人鼓動下主動抱馬，馬則露出尷尬又不失禮貌的微笑，上演團結大戲。

馬英九致詞時老調重彈，批評蔡政府施政不力，韓國瑜不時鼓掌，甚至幫馬壓講稿。這次馬的致詞沒有如三重造勢場被打斷，也帶領全場高喊：「國民黨勝利！韓國瑜當選」。不過，馬致詞完畢後，韓伸手要再和馬握手，但馬似未注意到，與韓無進一步交流，在與其他人握手後離去。馬並以另有行程為由，快閃離開會場，停留時間僅約廿分鐘，未聽韓致詞。

韓批民進黨執政 「台灣危險 人民貧窮」

韓國瑜在致詞也批評，民進黨執政三年半，讓在三百六十行中有三百五十九行都在擔憂，只有一行吃香喝辣，就是政治，就是民進黨這些「豺狼虎豹」。

韓國瑜向在場台商喊話，明年大選要加大力度動員，稱國家已走入危險狀態，民進黨執政是「台灣危險，人民貧窮」，保衛中華民國，全球華人人人有責。

台企聯前總會長王屏生：郭不代表拚經濟

台企聯前任總會長王屏生受訪說，明年大選台商會大規模返鄉投票，可能衝破往年，大家都有覺悟，郭台銘退黨對於士氣會有影響，全體台商都有憂患意識；王還說，拚經濟不代表郭董，郭董不代表拚經濟，是兩回事，不能迷信郭台銘事業做很好就能帶領台灣經濟往上走。全體台商才是對台灣經濟有很大貢獻，郭董一個人，「我看不出有什麼貢獻」。

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