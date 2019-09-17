郭台銘不選韓國瑜得利？黃創夏卻斷言藍營「未來慘況」

2019-09-17 01:05

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘先前宣布退出國民黨，被不少外界人士解讀將在中秋連假後宣布參選，沒想到在登記連署截止日前夕意外發表重大聲明，表態不參加2020連署競選總統，國民黨隨後發聲名大讚，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室也表示會盡全力爭取郭台銘的協助，不過，資深媒體人黃創夏認為，郭台銘的退出對國民黨並不是好事，也斷言未來國民黨的「慘況」。

郭台銘在公開聲明中表態，他將不會參選2020總統大選，並強調不是被任何人影響，而是在思考過後，希望社會能回歸理性思考和政策的討論，才做出如此決定。隨後國民黨、韓競辦都分別發聲明，國民黨先是大讚郭台銘「國際級企業家的高度與氣度」，並表示「忐忑不定的心情終於落下」，韓競辦則強調仍希望能向郭台銘請益，會盡一切努力爭取郭台銘的支持。

日前宣布退黨並砲打黨中央的郭台銘宣布不參選2020總統大選後，黃創夏仍然認為國民黨「相當不樂觀」，他認為，郭台銘退出是為了不當「替死鬼」，並大嘆未來選情如何，將是「韓國瑜丶吳敦義自己造孽自己擔！」

黃創夏接著表示，未來韓粉一定會繼續肆虐，導致國民黨員集體被綁架，因此即使郭台銘宣布不參選，但不投韓國瑜的「下架國瑜黨」一定還是最大黨。

黃創夏臉書全文

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