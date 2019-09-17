對索羅門斷交失望 美國國會大咖議員連發聲挺台

2019-09-17 09:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與索羅門群島斷交，牽動區域情勢。美國聯邦參議院外交委員會主席里施（Jim Risch）等多達10位參眾議員今紛紛對此表示失望。參院外委會並表示，台索斷交案將成為明天登場的外委會聽證會中的重要議題，國務院亞太助卿史迪威（David Stilwell）將出席作證。

索羅門群島在中國重金利誘下決議轉向，台灣也宣布斷交。索羅門群島在太平洋具戰略地位，此次斷交事件重挫美澳聯盟，也將牽動後續區域情勢。

包含里施在內的美國國會友人，今天紛紛對台索斷交案表達關切與聲援。里施以參院外委會主席身分表示，對索羅門斷交至為失望，這將成為週三參院外委會「美國印太政策：香港、盟友與夥伴」聽證會的重要議題，該聽證會也邀請國務院亞太助卿史迪威出席作證。

外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）則說，索羅門群島決定與台灣斷交是具重大且令人遺憾的錯誤，此決定應撤回。參議員魯比歐（Marco Rubio）說，他將開始尋求斷絕與索羅門群島關係的方法，包括可能終止財政援助、限制取得美元及與銀行往來等。賈德納與魯比歐也再次倡議「台北法案」，呼籲參議院應即刻審議並應通過。

參議員克魯茲（Ted Cruz）、史考特（Rick Scott），眾議員麥考爾（Mike McCaul）、游賀（Ted Yoho）、岡薩雷斯（Vincente Gonzalez），「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）與夏波（Steve Chabot）等人，也分別發表聲明或評論，強調美國應加倍強化台灣安全以對抗中國侵略，「台灣是可信賴的夥伴，也是印太地區重要民主夥伴，美國將持續與台灣及該地區其他民主盟友站在一起。」

對於友台國會議員發聲，我駐美代表處今天表示誠摯感謝。

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