跟王金平不對盤？ 柯文哲：正確講法是頻率不對

2019-09-16 23:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕過去一度可能成形的「郭柯王」結盟，卻傳出前立法院長王金平不滿台北市長柯文哲，再加上郭、柯陣營都有人力主「排王」，讓王金平挺郭的態度轉向。對此，柯文哲今接受東森新聞台專訪時強調，拜託，絕對不可以牽拖！「跟我哪有關係」。

他重申，要合作，一加一加一，不可能是三，所以每個人一定要削掉自己一塊，自己是最沒有意見的，都可以配合，都可以幫忙，絕對不會說我們不要誰，「這絕對跟我無關」。

不過主持人追問，聽說王金平對柯有意見？柯則坦言，他們太不習慣自己的說話方式，就像民進黨立委柯建銘和自己比較熟，雖然柯建銘也是「喬王」，但是柯建銘可以忍受他的「這種（發言）」，王金平和他很少交往，所以「有時候看到會想說，這傢伙講話是真的還是假的」。

柯文哲表示，正確的講法是「他（王金平）還不習慣」，英文叫做「頻率比較不對」，雖然沒有到完全不對，但「他還不習慣」。

柯文哲隨後也再三強調，反正絕對不要牽拖他，「和我沒有關係」，「我絕對說我們都配合」，重點還是在於郭台銘自己決定選或不選，「這是他個人一念之間的定見」。

柯文哲表示，他的態度是這樣子，如果要幫忙人家，就不要意見太多，如果意見一大堆，人家會說「你是來下指導棋」的，所以「他要當主帥，我們就配合」，這樣子比較不會亂掉。

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