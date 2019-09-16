索羅門斷交內幕》中國拉攏議員、木材商 1人最多拿數百萬美元

2019-09-16 21:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與索羅門今天正式斷交，涉外人士透露，中國從索國大選前就投入鉅資拉攏議員，加上木材商長期的中國利益，這些檯面下的私人「投資」，據掌握一人最多高達數百萬美金規模，最後在蘇嘉瓦瑞總理加速斷交決策過程中，也有外力持續影響政要，甚至使「和我們很密切的都轉向了」。

台索關係自今年3月起便屢傳不穩，涉外人士說，蘇嘉瓦瑞過去至少有兩次遭曝光的轉向企圖，而我方也一直知道，有批親中議員「拿到很大的錢在運作」，出口木材到中國的商人也得到很多資助，不斷運作轉向中國。而據情資顯示，這些私人的投資數目很多，一個議員就有數百萬美金的規模，「但我方援助注重透明與程序，這不是我們會做的事」。

對於蘇嘉瓦瑞曾多次強調，將參考總理府、外交部、跨黨派小組與國會外委會等四份報告，傾聽民意再完整評估是否轉向。涉外人士回顧指出，「我們當時相信他，他和我們部長見面當面也這樣講」，但同時我方也接獲情資指出，蘇嘉瓦瑞同時派部長團到北京，「當時就感到不尋常」。

接著台索邦誼自跨黨派小組報告出爐後急轉直下，蘇嘉瓦瑞僅參考跨黨派小組報告，今天提前召開黨團與內閣會議，也以會議為由聚集所有部長，使我外交部次長徐斯儉無從與政要交涉，最後並做出斷交決定，「故意且惡意的安排，且自毀承諾，也沒有完成程序」。

從8月下旬16位議員聯名挺台，到內閣會議決定與台灣斷交，涉外人士指出，索羅門政情特殊，即使是相熟的連任議員，「你不知道最後什麼因素就讓他們一邊倒」。涉外人士也坦言，這次的確「和我們很密切的都轉向了」。

索羅門民間八成民意支持與台灣關係，據悉明天民眾將號召大遊行上街。

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