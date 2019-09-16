索羅門斷交》管碧玲：2020選舉 變成是和中國在選舉了

2019-09-16 20:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕台索斷交！民進黨立委管碧玲直言，中國的得失心創歷史新高，今天也證明了2020的選舉，變成是和中國在選舉了。

管碧玲指出，索羅門和我們斷交，我們感覺到遺憾，在此要呼籲全國人民團結和政府站在一起，胳臂不要往外彎，絕對不可以把中國的威嚇，轉向來指責我們政府。

她回顧中國介入台灣選舉歷史，從1995年的飛彈危機開始，我們已經很清楚，都是衝著台灣本土派而來。導彈試射之後，中國用「斷陸客」介入了幾次選舉，近期除了斷陸客，更大量使用「假訊息」來干擾我們，去年的選舉，「假訊息」發揮了強大威力，確實主宰了選戰的氛圍。

而今年，中國除了「斷陸客」、「假訊息」外，更增加兩個手段，一個是「抓人質」，來讓反對黨挑戰小英總統的執政，今天我們再看到了中國用「斷邦交」進一步威嚇我們。

管媽指出，2020的總統選舉和國會選舉，中國使用的手段變成四個：「斷陸客」、「假訊息」、「抓人質」、「斷邦交」，無所不用其極，恰恰好足以說明中國的處心積慮，這證明了中國對這次選舉的得失心，創下歷史新高。

她要呼籲台灣人民，我們自己要磅秤秤一秤，台灣人民對這次選舉的得失心，有沒有像中國這麼強？我們重視這次選舉的程度，如果輸給中國對這次選舉的重視程度，我們就輸了。而今天證明了2020的選舉，變成是和中國在選舉了。

管碧玲提醒台灣人民必須了解，「芒果乾」是活生生存在的事實，台灣的選民對這次選舉重視的程度，絕不能輸給中國統治者重視的程度。

她說自己也很有信心，中國認為威嚇台灣會有效，這鐵定是一個誤判，中國對香港「反送中」運動，中國用「新鎮壓」手段來對付，已經證明是一個誤判。她認為，明年1月11號，我們的選票會再證明，中國對台灣人民的心之所向，顯然也是嚴重的誤判！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法