索羅門斷交》陸委會批中共圖謀影響選情

2019-09-16 20:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與索羅門今天正式斷交，陸委會今對此嚴正抗議，批評中共圖謀影響選情、侵犯我國際生存空間，並重申台灣絕不接受北京的霸權威脅。

陸委會今（16）嚴正抗議中共當局奪我邦交國索羅門群島。

陸委會說，北京當局在我大選前操作打壓、圖謀影響台灣選情，步步進逼、破壞臺海和平、侵害台灣權益，絕非光明磊落之舉。陸委會說，台灣人民不會因此改變對兩岸關係的堅定主張，也更加認清其「一中」政策就是蠻橫地消滅中華民國。

陸委會強調，中華民國與國際社會發展友好正常關係，是基本權利；台灣更能提供友邦良善治理的永續發展的協助。然而近年來中共假其片面的「一中原則」，以口惠實不至的空泛承諾拉攏利誘，不但侵犯我國際生存空間，更透過債務外交進行霸權擴張、掠奪資源、操控他國。

陸委會說，中共政權侵犯台灣與威脅全球民主自由體系的意圖與日俱增，已破壞既有國際秩序與和平穩定，這已不再是台灣單獨面對的問題；其在我大選前意圖擾亂民心之惡劣行徑，更不可能得逞。

陸委會強烈譴責，中共極權政體高壓嚴控、嫁禍諉過，缺乏全盤清明的思維及根本性的自我民主改革理念。陸委會直批，本於暴力威嚇的「鬥爭」解決不了問題、執著其錯誤意識形態與不得人心的治理，更將加速台海情勢背向而行。

陸委會重申強調，政府堅定捍衛國家主權與民主自由，不畏挑戰、不會屈服，全民也將團結一致、斷然拒絕中共的主張與作為！

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