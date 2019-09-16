中市府發烏龍澄清文 洪慈庸陣營︰觀旅局淪為某副市長競總？

2019-09-16 21:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局發文澄清「潭雅神綠園道和平場站及周邊景觀改善工程」2000萬經費皆來自市府，質疑「有立法委員因不了解潭雅神自行車道建設工程，誤以為此工程經費來源為中央補助款」；因潭雅神區立委只有洪慈庸一人，洪慈庸陣營表示，洪從未說過和平場站經費是其爭取，痛批「台中市觀旅局變成某副市長的競選總部」？

台中市觀旅局今天發出一則澄清新聞稿指出，許多台中市民關注的「潭雅神綠園道和平場站及周邊景觀改善工程」，總經費2000萬元，來源全為台中市政府觀光旅遊局編列的預算，並無中央補助款，「由於近日有立法委員因不了解潭雅神自行車道建設工程，誤以為此工程經費來源為中央補助款，故本局特此說明」。

觀旅局並指出，潭雅神綠園道是台中市重要景點，盧秀燕市長及楊瓊瓔副市長皆長期關心潭雅神建設，在擔任立委期間即為潭雅神爭取相當多中央補助款，去年底上任後更是努力建設潭雅神，希望提供市民更舒適的生活環境，帶給鄉親更好的休閒運動空間與生活品質，市府團隊為潭雅神地區付出的努力，相信大家有目共睹。

對此，立委洪慈庸辦公室執行長黃肇忻表示，先前「潭雅神綠園道整體設施改善暨環島支線建置計畫」總經費3500萬元，洪慈庸協助市府爭取中央前瞻補助2100萬元，改善50公里車道動線與沿路設施整修完成，「甲后線自行車道」經費3400萬元，洪也協助爭取中央前瞻補助60％，並於7月啟用。

黃肇忻說，洪慈庸未曾對「潭雅神綠園道和平場站及周邊景觀改善工程」發表意見，該選區立委就只有洪慈庸一人，請觀旅局說明究竟是指哪位立法委員？該立委究竟說了什麼？不知觀旅局的新聞稿究竟是針對何人？還是觀旅局搞烏龍，把自己當做「某位副巿長」的競選總部？

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