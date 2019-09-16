接任新竹縣府文化局長 田昭容︰文化產業在地化

2019-09-16 18:11

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣政府文化局前局長李猶龍日前被檢舉公務車私用遭檢調單位調查後請辭，縣長楊文科任命曾經擔任縣府社會處長的田昭容接任，今天舉行交接典禮；田昭容說，她除了會努力讓竹縣文化產業在地化外，還要接軌國際發揚光大。

交接典禮今天上午在文化局的演藝廳舉行，由楊文科擔任主持人、主計處長黃文琦監交，包括前縣長林光華和縣議員蔡志環議員、上官秋燕、林增堂以及多名縣府官員、藝文界人士到場觀禮，場面熱鬧隆重。

新竹縣政府表示，田昭容的學歷是中國文化大學中山與中國大陸研究所博士、北京大學政府管理學院管理學博士，經歷有新竹縣政府社會處處長、中國文化大學國際處兩岸事務組組長、玄奘大學兼任助理教授、大華科技大學兼任助理教授、第3屆國大代表。

田昭容說，她的首要工作是將現有文化縣政繼續推行，檢視前幾任局長的耕耘，努力讓竹縣文化產業在地化外，還要接軌國際發揚光大，會強化與縣府各局處橫向聯繫，密切合作，例如農產品結合文化做行銷，以及政府部門資源有限，要設法來結合社會資源推行文化相關工作。

楊文科說，文化工作很辛苦，常常於假日舉辦大型活動需在外奔波一天，期待田昭容未來能善待員工、接受溝通，帶領文化局同仁，繼續完成推動浪漫台三線、六張犁東興圳、縣志續修、公共圖書館總館等文化工作事宜。

林光華說，田昭容是畢業於文化大學、北京大學博士，是個既有愛心又很有才華的人，相信她會領導好文化局。

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