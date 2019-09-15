王金平「中秋起笑」字條 親王人士︰快樂看待郭柯結盟

2019-09-15 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘日前宣布退出國民黨，獨立參選似乎箭在弦上，外界傳出郭董宣布參選的日子就是16日或17日，但「郭柯王」結盟日前傳出生變，主因為郭、柯陣營內部有人力主「排王」，而王金平在臉書上貼出月餅內夾「中秋起笑」字條，也被親王人士解讀，現在「公道伯」的心情已豁然開朗。

據上報報導，王金平在官方臉書放上一段品嘗月餅的影片，內夾有「中秋起笑」字條，有親王人士解讀，王金平一方面用以呼應外界形容郭參選在即是「中秋起義」，另一方面，「笑」也是在傳達王金平目前心境。

該名人士表示，對王金平來說能否角逐2020總統大位，其實就是看「天命」，因為有很多事不是「人為」可成，目前王金平的心境與態度就是「無為而治」，快樂看待郭柯結盟以及現總統大選選情發展。

報導也指稱，現在想要角逐總統大位的人是郭台銘，壓力全都落在郭台銘身上，而對於王金平來說，選不選和黨紀處分，都暫時不成壓力，且王也不去碰郭董參選或郭柯王等敏感話題。

該名親王人士還表示，若郭台銘正式宣布參選，就要面臨外界檢驗以及衝突，郭台銘過去不為人知的事情可能被挖出來、企業界對郭參選的看法，以及台灣社會將呈現怎樣的氛圍，一切局勢都還在「滾動」之中，誰也說不準。

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