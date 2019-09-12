莫忘初衷！ 郭送柯王月餅表心跡

2019-09-12

〔記者洪美秀、陳昀／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統箭在弦上，他昨日分別致贈中秋月餅給柯文哲父母和前立法院長王金平。郭董昨一早先到新竹市與台北市長柯文哲合體，到新竹城隍廟上香，接著郭台銘又北上到立法院，拜會王金平。王回贈最近爆紅的「埔鹽順澤宮」進香帽，還說「他冠軍就好」，祝郭心想事成。

柯：蔡壁如應會去幫郭

郭台銘和好友聯電榮譽副董事長宣明智，昨一早和柯文哲、柯爸、柯媽一起在新竹城隍廟上香，隨後郭柯走進貴賓室晤談，並到城隍廟埕吃米粉湯當早餐。

郭柯兩人親切互動，主動在媒體面前握手。關於郭董會不會選？柯文哲說，選不選，要當事人來說。至於柯營大將蔡壁如說柯要擔任郭董的總幹事，柯文哲說，蔡壁如應該會去幫忙，至於他，則一切順其自然、但也會盡力。

上香行程結束後，郭台銘親自送中秋月餅禮盒到柯文哲爸媽新竹市家中，他說，做人要重「禮數」，一定要送到家裡才有誠意，郭董也在柯爸、柯媽家作客喝茶，與兩老相談甚歡，在家中交談約卅分鐘。

月餅禮盒上貼有四張紅色、黃色春聯紙寫的字，內容為「莫忘初衷、為國為民、平安喜樂、健康如意」十六個字，讓柯爸柯媽歡欣不已，柯媽則回送摃丸等禮物給郭董。

隨後郭台銘趕赴台北，到立法院拜會王金平，兩人先進入辦公室短暫談話，再到會議室在媒體面前公開會談近五十分鐘。

郭台銘表示，他跟王金平理念一樣，「人民利益必須大於任何黨的利益」。王金平表示，國家要選新的領導人，盼國人思考誰才是真正有理念、魄力能達到目標的人，否則選不對人，四年後繼續沉淪。

王：國家面臨「六失」

王金平也提到國家面臨「六失」，包含政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、兩岸失和、國家失去總目標。郭台銘還借了紙筆做筆記，大讚「聽君一席言，勝讀十年書，不愧當十幾年的院長」。

郭台銘送一盒月餅給王金平，王金平現場拆封並朗誦盒內「莫忘初衷、上天指路、順應因緣、闔家安康」四張字條，也回贈近來爆紅的「埔鹽順澤宮」的進香帽。

王金平表示，他有二頂「冠軍帽」，一頂自己留著，一頂給郭董，被追問是不是兩人都要當「冠軍」，王金平脫口說「他冠軍就好」，郭有志於為國家、為全體國人來服務，祝福他心想事成。被追問「郭出來選你會不選嗎？」王金平重申，該決定的時候總會決定，現在都不是時候，並強調絕對不會當副手。

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