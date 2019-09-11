強調絕不當副手 王金平：柯一直要郭選總統

2019-09-11 12:21

〔記者陳昀／台北報導〕「郭柯王」結盟參選2020傳聞不斷，鴻海創辦人郭台銘上午到立法院拜會國民黨立委王金平，王送上埔鹽冠軍帽祝郭「得冠軍」。被問到郭台銘要不要參選一事，王金平表示，柯市長一直要推郭參選，但郭有自己的立場，不久後就會有答案，也強調自己絕不當副手。

被問到「郭台銘有沒有告訴你他要不要參選？」王金平表示，郭台銘有稍微提，但沒講到要選，只說正在考慮，反正還沒做最後決定，柯市長這邊一直要推郭董出來參選，但郭有自己的立場，不久後就會很清楚了。被追問郭台銘是否已告知？王金平回應「沒有沒有」，所謂不久之後是說起碼有9月17日這個期限。

針對是否談到「2020誰選總統？」王金平說，還沒有，只有柯文哲希望郭台銘來選。對於自己送的「冠軍帽」是要祝郭台銘2020得冠軍嗎？王金平表示，反正他是大企業家，他也有志於為國家、為全體國人來服務，那我們祝福他心想事成，祝福他。

對於自己的下一步，王金平表示，順著因緣走，情勢怎麼變化誰也不知道。被問到「郭參選會以什麼角色幫忙？」王金平表示，郭要不要參選都不知道，到時候再說；被追問「如果郭出來選你會不選嗎？」王金平表示，我說順著因緣走，你現在叫我說什麼我也很難說，該決定的時候總會決定，現在都不是時候。

被問到會等郭台銘再做決定嗎？王金平說，沒有，一切看情勢演變，沒說他要怎樣。至於會不會幫助郭台銘？王金平表示，現在怎麼說都是言之過早，情勢、主體還沒有定調，怎麼去講未來的事？王金平也強調，他老早說過不可能考慮，也從來沒有這樣的想法，絕對不會去當副手。

被問及「郭柯王整合算成功嗎？」王金平笑說：「很難評分哈哈。」被追問「有六十分嗎？」他說，霧裡看花，花不一定是花，「結盟是你們講的啦，我們自己沒有講。」

對於「郭柯王」的關係，王金平表示，自然發展，沒有刻意怎麼樣，也沒有特別的共同目標，但如果有的話，就是怎樣讓台灣更好。

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