韓國瑜滿意度墊底又推前任 網友驚：黃暐瀚淪綠營打手

2019-09-14 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕挺韓名嘴黃暐瀚調查發現，高雄市長韓國瑜在《天下雜誌》10日發布的「2019年縣市首長施政滿意度調查」排名墊底的民調是真的，未料卻惹來韓粉攻擊；結果今天韓國瑜合體倒數第2名的台中市長盧秀燕又說，該民調是採計前任的數據，認為批評的人「頭殼壞去」，此話引來網友諷刺，「韓粉結論：黃暐瀚淪為綠營打手，所以出征沒錯」。

韓國瑜今（14日）上午在盧秀燕陪同下參拜台中宮廟時提到，他與盧秀燕被《天下雜誌》評為倒數第一、二名，民調用的是2018年的資料，那時候，盧秀燕才當市長7天，民調公布後高雄市議員到高雄市政府向他抗議，但應向前高雄市長陳菊或前台中市長林佳龍抗議。

對此，有網友在PTT政黑板以「『天下之爭』韓國瑜VS黃暐瀚」為題發文說，對於《天下雜誌》的民調，「黃暐瀚對此表示調查結果是沒有問題。他說天下的民調，分兩為份，一份問『城市』，一份問『首長』。韓國瑜的墊底跟陳菊、許立明沒有關係」。

網友還貼出媒體以「韓轟《天下》甘為綠營打手」為題報導韓國瑜今天為他與盧秀燕辯護施政滿意地倒數的原因，指天下採用去年的數據；該網友諷刺地說，「韓粉結論：黃暐瀚淪為綠營打手，所以出征沒錯」。

許多網友見狀紛紛留言，「支持黃暐瀚的韓粉今天應該會錯亂XDD」、「到底是誰在黑啦 黃暐瀚哦？韓粉我求求你」、「出征出征」、「韓粉收到指令了」，甚至有韓粉怒批，「民調本來就有各自解讀的模糊空間 黃尾漢把這種模糊空間直接摧毀掉 踩著韓國瑜的屍體成就自己很爽嗎」。

《天下雜誌》日前發布2019「天下雜誌縣市長滿意度調查」，韓國瑜在22縣市中滿意度墊底，調查結果惹來「韓粉」質疑，認為調查是將前任民進黨執政成績算給韓國瑜。《天下雜誌》12日發布聲明強調，影響縣市長個人排名的「縣市長施政滿意度」調查，完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。

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