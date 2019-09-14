施政最差兩市長合體 盧秀燕：大家抬頭看天空「藍天再現」

2019-09-14 12:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕天下雜誌日前公布縣市長施政滿意度調查，台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕及高雄市長韓國瑜分居末三名。代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜，以及台中市長盧秀燕，今天再度於韓國瑜的競選行程中「合體」，一起參拜中市北區的明德宮天聖堂時，盧秀燕說，她當台中市長的立場很簡單，誰對台中市好，為台中市民設想，她就支持誰，而這個人就是韓國瑜，盧秀燕強調，她當市長改善空污4成，歡迎大家隨時抬頭看天空，「藍天再現」。

依據中市環保局的資料，台中市今天空氣品質尚可，多數為「黃色普通等級」，不過，前兩天中市空氣品質頗糟，網友取笑說，以「市長換人，空污改善」為競選主軸並贏得市長選舉的盧秀燕，每次遇到空氣污染就「神隱」、「噤聲」，不過，今天韓國瑜走訪台中市宮廟，盧秀燕作陪時，頗自豪說，自己改善空污4成。

盧秀燕說，韓國瑜一天當三天用，到台中市跑20多個宮廟行程，不辭辛苦向市民拜託，向神明參拜，神明一定保佑好人，保佑韓國瑜，韓國瑜過去兩次想到台中市，都遇到颱風，這次本人親自來向280萬的中市市民拜託，台中市民很有情，會給韓國瑜市長機會（指當選總統）。

盧秀燕還舉起手，指著天空，要支持者現在抬頭看天空，她強調，沒當市長之前，台中市空氣如何？她市長之後，空污改善4成，不過，空污不是只有靠地方市長，要選擇能源政策正確的總統，讓台灣有電可以用，不用擔心缺電，經濟才能發展，人民才能生活，有便宜的電力可以用。

盧秀燕話鋒一轉說，要選擇一個可以跟盧秀燕、台中配合，拿出正確能源政策的總統，而不是每天燒土碳（煤）製造空污，總統不但牽涉台灣前途，也關係台中發展與市民生活福利，因此，韓國瑜支持台中，台中人也要支持韓國瑜。

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